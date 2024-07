Heino: Emotionales Wiedersehen mit Hannelore

Hannelore Hofmann ist fünf Jahre älter als Heino und bereits 90 Jahre alt. Die Geschwister wurden in Düsseldorf geboren. Der Vater der beiden, Heinz-Friedrich Kramm, kam 1941 im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt waren Hans Georg Kramm (Heino) drei Jahre und seine Schwester Hannelore acht Jahre alt. Die Geschwister wuchsen als Halbwaisen bei ihrer Mutter Franziska Kramm auf. Die Familie wurde nach Pommern evakuiert und kehrte nach Kriegsende nach Deutschland zurück. Daheim in Düsseldorf erkannte Heinos Mutter sein musikalisches Talent. Als dieser in einem Geschäft ein rotes Akkordeon entdeckte, das er sich sehnlich wünschte, begann sie, eisern zu sparen.

Ich war so stolz, erzählen zu können: ‚Mein Bruder ist entdeckt worden.‘ Und als es um den ersten Plattenvertrag ging, habe ich ihn in mein Gebet genommen, das tue ich bis heute.

Heino zeigt sich selten mit seiner Schwester Hannelore. Aus den Kommentaren zu seinem aktuellen Bildpost mit ihr geht hervor, dass seine Schwester in seinem Rathaus-Café in Bad-Münstereifel gearbeitet hat. So schreibt ein Follower: "Mit ihr habe ich im Heino Rathaus Cafe so gerne zusammen gearbeitet." oder: "Grüße an deine Schwester Hannelore. Ich habe oft mit ihr gesprochen, wenn wir uns beim Frühstück im Café getroffen haben."