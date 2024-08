Bildrechte: picture alliance/dpa/APA | Roland Schlager

Seit Januar wohnt Heino wieder in seinem Haus in Kitzbühel, in dem er auch mit Hannelore gewohnt hat. Nach dem Tod seiner Frau im November 2023 hatte Heinos Manager und Freund Helmut Werner den verzweifelten Sänger bei sich und seiner Familie aufgenommen. Ende Januar 2024 kehrte Heino dann in das Kitzbüheler Haus zurück, gemeinsam mit Helmut Werner, dessen Frau Nicole und dem Baby des Paares. In einem Interview mit der Bild-Zeitung hatte Heino gesagt, dass er verrückt würde, wenn er allein in das Kitzbüheler Haus zurückkehrte. Da das Haus über vier Etagen verfügt, ist genug Platz für alle.