Helene Fischer zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands, hat Millionen Alben verkauft, etliche Auszeichnungen erhalten und füllt mit ihren Tourneen regelmäßig die größten Stadien. Doch als Privatperson hat sie noch Wünsche, die über die musikalische Karriere hinausgehen. Neben ihrer Rolle als Mutter und Partnerin – mit Thomas Seitel hat sie seit Ende 2021 eine Tochter – plant sie, eine ganz besondere Reise irgendwann wahr werden zu lassen, wie sie in einem Interview mit dem Familien-Radiosender "Teddy" verriet.

Bildrechte: IMAGO / BSR Agency

Die 40-Jährige würde sich gerne mal eine ausgedehnte Reise nach Australien und Neuseeland gönnen. "Ich war nämlich tatsächlich noch nie in Australien," erzählt sie. Nach "Down Under" wolle sie eine "ganz lange und schöne Reise" machen und bei dieser Gelegenheit Neuseeland "noch gleich mit anschauen."



Ob und wann Helene Fischer ihren Traum von Australien und Neuseeland verwirklichen kann, bleibt abzuwarten, denn beruflich ist die Sängerin stark eingespannt.