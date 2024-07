Zum Post des Instagram-Videos von Helene Fischer zu ihrer Tour 2026 kommentieren zum einen viele Fans, dass die Zeitspanne bis zu den Konzerten viel zu lang ist. So schreiben sie: "Echt schade, so lange vorher kann man doch noch gar nicht planen. Bin echt etwas enttäuscht!" oder "Warum nicht gleich schon Tickets für 2034?" Auch von den Preisen für die Stadionkonzerte sind eine ganze Anzahl Follower nicht gerade begeistert. "Wieder für die unfassbar unverschämten teuren Preise, die sich eh keiner leisten kann." oder "Mein Konto hatte sich gerade erst erholt." so die Kommentare.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Tour soll durch eine spektakuläre 360-Grad-Bühne im Zentrum der Stadien, die mit vier Satellitenbühnen verbunden ist, zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Mit diesem Konzept will die Schlager-Queen ihren Fans näher sein und in allen Bereichen der Arena eine spektakuläre Show bieten. In ihrem Instagram-Reel sagt sie, dass ihre Fans sie bei der Show "in all ihrer Vielseitigkeit auf der Centerstage und den anderen Aktionsflächen erleben können."