Damit hatte wahrscheinlich niemand gerechnet, am allerwenigsten die Wildecker Herzbuben selbst: Wilfried Gliem und Wolfgang Schwalm standen beim Parookaville-Festival 2024 auf der Bühne und wurden von tausenden Elektro-Fans gefeiert. Insbesondere bei ihrem bekanntesten Hit "Herzilein" gab es für das Publikum kein Halten mehr und fast jeder sang lautstark mit. Neben den Fans waren auch die beiden "Herzbuben" nach ihrem Auftritt komplett begeistert:

Es war absolut geil und zufriedener kann man gar nicht mehr sein. Wir sind wieder da! Wolfgang Schwalm RTL.de

Dabei kannten die beiden Hessen das Festival Parookaville, das am Flughafen von Weeze in Nordrhein-Westfalen stattfindet und zu den größten Musikfestivals in Deutschland und Europa gehört, gar nicht:

Bildrechte: imago/APress "Ich hatte bis dahin gar nichts gehört von Parookaville, ich hatte keine Ahnung was es ist, sagte Wilfried Gliem im Interview mit RTL und fügte lachend hinzu: Es ist mir auch egal, ob das Parookaville ist oder Altenheim."

Die von RTL befragten Besucher waren, nachdem von Wolfgang und Wilfried noch eine Zugabe verlangt worden war, total entzückt von den Herzbuben: "Es war abartig geil. Lange nicht so viel Spaß bei so etwas gehabt" meint eine Zuschauerin und ein anderer Festivalgänger sagt: "Respekt, wenn man sich in dem Alter hierher traut und dann so eine Performance abliefert, finde ich echt stark. War echt cool!" Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Die Wildecker Herzbuben treten mit ihrem Auftritt in die Fußstapfen von einem anderen bekannten Schlagerkollegen: Olaf der Flipper war in den beiden vergangenen Jahren 2022 und 2023 bei dem Festival dabei und sorgte für ausgelassene Partystimmung.