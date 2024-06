Nachdem das Publikum bei den Schlagerchampions den Auftritt von Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry mit Coversongs ihrer berühmten Väter begeistert gefeiert hat, fragten Pressestimmen, ob vielleicht eine neue Schlagerband am Start ist. Im Podcast "Startreff" hat Joelina Drews jetzt angekündigt, dass es bald Neues von dem Trio geben wird. Die Idee, dass diese drei "Starkinder" gemeinsam auftreten, stammt übrigens von Schlagerproduzent Christian Geller . Er, so Joelina, sei auf sie und Lucas Cordalis zugekommen mit der Idee, quasi eine Band aufzumachen mit den "Kindern von...". Als dritten hätten sie Achim Petry dazugeholt.

Und dann lassen wir mal so richtig die Party los und covern auch die Songs eurer Väter. Und wenn das wirklich gut ankommen sollte, kann man ja auch darüber sprechen, vielleicht mal eigene Songs zu veröffentlichen.

Bisher, so die 28-Jährige weiter, laufe es ganz gut. Nun werde man schauen, wie es weitergehe. Allerdings sei sie am Anfang nicht der größte Fan dieser Idee gewesen. "Ich war wirklich überrascht, wie krass die Energie ist bei den Auftritten und wie die Leute mitmachen", so Joelina. Über das Trio sagte die Sängerin, dass es mit Lucas und Achim sehr viel Spaß mache und sie ein cooles Dreiergespann seien.