" Das habe ich noch nie irgendwo erzählt: Das ist ein Tattoo, das ich leider bereue, " so Joey Heindle im Podcast "StarTreff" bezüglich des großen Tattoos, welches sich von der linken Brust bis auf die Schulter zieht.

Das Tattoo zeigt auf seiner Brust einen altmodischen Radiorekorder mit Flügeln, darüber das Wort "Passion" ("Leidenschaft"). Auf der linken Schulter geht das Tattoo in zwei betende Hände über, darüber ist ein Spruchband in krakeliger Schrift und wohl nicht ganz korrektem Englisch: "Because everyday counts" (wortwörtlich: "Weil tagtäglich zählt").