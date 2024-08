Während der Corona-Pandemie erging es Judith & Mel wie vielen ihrer Kollegen: Kaum bis gar keine Auftritte bedeuteten auch wenige Einnahmen. Und zu allem Überdruss setzte ein Kurzschluss in der Neujahrsnacht 2023 die Garage ihres Hauses in Oldenburg in Brand, das komplette Gebäude war daraufhin unbewohnbar. Das Ehepaar wohnte danach lange Zeit in einem Hotel, bei Freunden und auch im Haus ihrer Tochter. Aktuell leben die beiden im Kurort Bad Zwischenhahn, nur wenige Kilometer von ihrem früheren Zuhause Oldenburg entfernt.