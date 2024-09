Bildrechte: IMAGO / Future Image

Sie habe, so die 68-Jährige, von ihrer Zukunft nicht viel Gutes erwartet. Sie habe ja auch im Alltag Probleme gehabt, habe alles langsam und mit großer Anstrengung tun müssen - vom Frisieren bis zum Anziehen. Heute könne sie alles wieder machen. "Ich spiele drei Mal in der Woche Tischtennis, das konnte ich wegen meiner Erkrankung lange nicht, aber jetzt geht es wieder. Und ich gehe wieder jeden Tag aufs Trampolin." Sie habe sich geschworen, so Ute Freudenberg weiter, ihr Leben zu genießen, sollte sie ihre Abschiedstournee 2023 erfolgeich überstehen. Und das tue sie jetzt.