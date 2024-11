Bildrechte: mdr/Kirsten Nijhof

Der 24. Oktober 2018 markiert den "zweiten Geburtstag" von Peter Kunze des Oberlausitzer Schlagerduos. "Ich hatte schon länger Beschwerden, habe sie aber ignoriert", so Peter damals in der SuperIllu. Beim Spaziergang mit seiner Ehefrau sei ihm schlecht geworden, er habe ein komisches Gefühl in der Brust verspürt, erinnert er sich im MDR RIVERBOAT.



Die Anweisung eines befreundeten Arztes, den er wegen der Beschwerden anrief, war eindeutig: "Ihr setzt euch sofort ins Auto und fahrt nach Dresden ins Krankenhaus." Gesagt, getan: Nur eine halbe Stunde nach Ankunft lag Peter im Operations-Saal.