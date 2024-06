Die beiden ersten Adjektive sind für die meisten ganz bestimmt genau das, was sie auch so eingeschätzt hätten. Doch dass Florian Silbereisen auch "etwas verrückt" ist, dürfte für viele Schlagerfans neu sein. Allerdings muss jemand, der Live-Shows moderiert, die länger als drei Stunden dauern und von einem Millionen-Publikum angeschaut werden, schon etwas Besonderes haben, sich viel zutrauen oder eben auch etwas "verrückt" sein.

Und so hat es der 42-Jährige gebürtige Bayer geschafft, bereits seit 20 Jahren die großen Feste-Show im Fernsehen zu präsentieren - am 16. März zeigt das Erste "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen". In dieser Show ist es nicht Florian Silbereisen, der seine Gäste überrascht, sondern es ist genau umgekehrt. Der Showmaster wird überrascht. Zu den Schlagerstars der Show gehört auch der "Mann mit der Reibeisenstimme", Ben Zucker. Mit ihm hat Kerstin Ott in Florian Silbereisens "Schlagerbooom" 2023 die TV-Premiere des ersten gemeinsamen Duetts der beiden "An diesen Tagen" gefeiert.