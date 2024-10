Dabei ergreift die Sängerin durchaus die Initiative. Und das aus gutem Grund. Denn, so Laura: "Wenn wir Mädels das nicht in die Hand nehmen, passiert da nichts."

Neben dem Thema Single-Dasein und Traum-Mann ging es in dem Podcast mit Anika Reichel und Julian David vor allem um das erste Best Of von Laura Wilde, das Anfang Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Insgesamt hat Laura Wilde bis jetzt acht Alben herausgebracht. Die Sängern hatte als Kind Gesangs- und Klavierunterricht. Lauras bürgerlicher Familien-Name ist eigentlich "Milde", ihr Produzent fand jedoch, dass "Wilde" besser zu ihr passe. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte die gebürtige Heppenheimerin 2010 in einer Show mit Moderatorin Carmen Nebel.