Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Als das Team vom Thüringer Wünschewagen von dem besonderen letzten Wunsch von Christa erfuhr, stand es vor einer schwierigen Aufgabe. Der Sänger hatte im Sommer sein Abschiedskonzert gegeben. Wie konnte nun ein Treffen mit der im Nordhausener Hospiz lebenden Christa und Peter Maffay organisiert werden? Die Wunscherfüller erfuhren, dass Peter Maffay am 15. November in Leipzig mit der Goldenen Henne ausgezeichnet und am nächsten Tag in Taucha bei Leipzig gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeier bei einer Signierstunde sein wird. Nach unzähligen Telefonaten stand fest: Christas Wunsch kann in Erfüllung gehen.