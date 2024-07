Eine für die Powerfrau Maite Kelly sehr ungewohnte Situation, denn normalerweise hat die alleinerziehende Mutter ein riesiges Arbeitspensum, nun habe sie "zum ersten Mal in sechs Jahren weder Kinderbücher noch Lieder geschrieben."

Nach der "Pause" steht nun insbesondere im nächsten Jahre wieder Großes an: Im Januar 2025 startet Maite Kelly in Erfurt auf ihre "Nur Liebe – Live"-Tournee. Die Schlagerkünstlerin besucht dabei insgesamt 16 Städte, u.a. ist sie in Magdeburg, Berlin, Chemnitz und Leipzig zu Gast.