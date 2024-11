Maite Kelly geht im nächsten Jahr endlich wieder auf Tournee. Start ist am 31. Januar 2025 in Erfurt. Für die Sängerin geht damit ein Traum in Erfüllung, der durch die Corona-Pandemie so oft vereitelt wurde. Im Januar 2022 musste Maite Kelly ihre geplante Tournee, die wegen Corona bereits drei Mal verschoben wurde, komplett absagen. Damals schrieb sie in einem Instagram-Post an ihre Fans: "Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt: Ich hoffe immer noch, dass ich bald mit euch wieder starten kann. Bis dahin schreibe ich neue Songs und träume von einer Zeit, in der wir wieder gemeinsam singen und tanzen können." Jetzt endlich ist es so weit. Um sich ganz auf ihre Konzerte konzentrieren zu können, kündigte die Zweitjüngste der Kelly-Family vor kurzem an, im nächsten Jahr nicht so oft in TV-Shows aufzutreten.