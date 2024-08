Die Zeitung beruft sich auf Informationen von Mandy Johnson, einer Freundin des 46-Jährigen, die in Toronto lebt. Diese hat laut Bild gesagt, dass Terenzi am Freitag, den 16. August, offenbar einen Tiefpunkt erreicht habe. Er habe sie angrufen und gesagt:

Eigentlich sei geplant gewesen, dass der Sänger zu ihr nach Toronto fliegen sollte, dort hatte Mandy Johnson bereits eine Klinik für Marc ausgesucht, in der er sich behandeln lassen wollte. Der 46-Jährige hatte sich bereits vor einiger Zeit offen zu seinem Alkoholproblem bekannt. Den Grund für seinen jetzigen Zusammenbruch sieht Johnson in der toxischen Beziehung von Marc Terenzi zu Verena Kerth. "Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht. Er hat kein Selbstwertgefühl mehr. Es geht ihm sehr schlecht. Dieses Gefühl versucht er zu betäuben", so Mandy Johnson. Seit Ende Juli sind Terenzi und Kerth offiziell getrennt.