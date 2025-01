Michael Hartl hatte im Sommer 2024 einen Bandscheibenvorfall erlitten. Lange hatte der 75-Jährige versucht, die Schmerzen mittels Physiotherapie in den Griff zu bekommen. Doch Ende 2024 wurde es so schlimm, dass Michael gemeinsam mit seiner Frau Marianne die Entscheidung fällte, sich operieren zu lassen. Am 22. Januar wurde Michael Hartl in einer Münchner Klinik operiert. Über die vorangegangenen sechs Monate sagte der Sänger in einem Interview mit der Bild-Zeitung:

Seit Sommer bestand mein Leben aus Tabletten, Tabletten, Tabletten. Und diesen wahnsinnigen Dauerschmerzen, vor allem beim Laufen. Jetzt freue ich mich, dass ich endlich schmerzfrei bin, und alles vorwärtsgehen wird Michael Hartl Bild-Zeitung

Bildrechte: IMAGO/HOFER Seine Frau Marianne besucht ihn jeden Tag in der Klinik, macht ihm Hoffnung. Im Bild-Interview verrät sie, wie sie ihren Michael, mit dem sie seit 45 Jahren verheiratet ist, bei seiner Genesung unterstützen will. Sie werde ihren Mann zu Hause bedienen und verwöhnen. "Ich habe mir schon eine ganz lange Liste geschrieben, was ich alles Gesundes koche. Zwiebeln besorgt, Knoblauch, frisches Gemüse, Kurkuma-Gewürz, Fisch, Walnüsse, Zitrusfrüchte, Beeren, Hüttenkäse. Und ich passe auf, dass Michael zwei Wochen lang nichts trägt und ganz langsam macht."

Liebe ist die beste Medizin. Wir halten zusammen. Marianne Hartl Bild-Zeitung