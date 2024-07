Ihr privates Umfeld sei ihr wichtigstes Mittel, um gegen die Depression anzukämpfen, so die Künstlerin:

Diese Menschen fangen mich immer auf, wenn ich mal eine schlechtere Phase durchlebe. Mittlerweile habe ich die Krankheit aber so gut im Griff, dass ich im richtigen Moment die Reißleine ziehen kann.

Um schlechten Phasen vorzubeugen, hat sich die Musikerin selbst einige "Werkzeuge" zurechtgelegt. Ihr helfe es bspw. zu meditieren und sich viel an der frischen Luft aufzuhalten. Abhängig von der jeweiligen Situation, umgebe sie sich dann mit ihr vertrauten Menschen oder eben auch nicht. Sie lerne hier immer noch dazu, sagt Marina Marx.

Die Gründe, warum sie mit all ihren Erkrankungen an die Öffentlichkeit gegangen ist, sind für Marx offensichtlich und nur logisch: "Als eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, finde ich es wichtig, kein Geheimnis daraus zu machen. Auch wenn es nicht cool ist, dass man diese Krankheiten hat, ist es doch umso schöner, wenn man sich mit anderen betroffenen Menschen darüber austauschen kann. Darum nehme ich da kein Blatt vor den Mund."