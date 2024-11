Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Im selben Gespräch sagt der ehemalige "Feuerherz"-Sänger, dass ein Teil von ihm Marina immer lieben werde. "Wir unterstützen uns in allen Belangen, sind immer füreinander da", so Karsten.



In Florian Silbereisens TV-Show "Die Schlagerchampions 2021" hatten Marina Marx und Karsten Walter die Öffentlichkeit wissen lassen, dass sie ein Paar sind. Im Oktober 2023 informierten die beiden ihre Fans via Instagram über ihre Trennung. "Wir beide haben einvernehmlich beschlossen als Liebespaar 'getrennte' Wege zu gehen", schrieben Marina und Karsten in einem gemeinsamen Post auf Instagram. Gleichzeitig kündigten sie an, dass sie auch in Zukunft gemeinsam Musik machen werden.