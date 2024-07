Bildrechte: IMAGO / Daniel Scharinger

Das Konzert fand im Rahmen des "Dsire Heldenzirkus" am 3. Juli 2024 in der Stadthalle Kapfenberg statt. Nach Angaben des Veranstalters Dsire Tea Dring gehen die Einnahmen des Charity Kinderkonzertes zu 100 Prozent an herzkranke und bedürftige Kinder in der Steiermark und Kärnten.



Im "Krone"-Talk sagte Melissa nach dem Konzert, dass die Kinder mitgesungen, gelacht und gefeiert hätten. Sie sei bereits Feuer und Flamme gewesen, als sie angefragt worden sei. Denn, was gebe es Schöneres, als ein Konzert zu spielen und gemeinsam zu helfen. Ihr gehe es so gut im Leben und sie glaube, dass man irgendwann auch einmal etwas zurückgeben solle.