Gerade hatte Melissa Naschenweng ihren neuen Song "Auf Zeit geliebt", in pinkfarbenem Outfit auf einer Schaukel sitzend, angestimmt, da fiel in der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" der Ton aus. Melissa saß wartend hoch über der Bühne, während Florian Silbereisen die Panne mit Bravour meisterte. Scheinbar ohne nervös zu werden, informierte er die Zuschauer und stimmte gemeinsam mit ihnen den Song von Andreas Gabalier "Hulapalu" an. Die Schlagerfans machten aus der Not eine Tugend und sangen begeistert mit. Und dann funktionierte die Technik wieder und Melissa startete mit ihrem Song von vorn.