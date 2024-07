Bildrechte: picture alliance/dpa | Ursula Düren

Der Sänger sei auf sein Gesicht gefallen und habe sich schwer verletzt. Laut dem Bericht hat sich Michael Hartl Prellungen der Brustwirbel, eine Platzwunde am Kinn sowie Schürfwunden an der Nase, den Ellenbogen und Fingern zugezogen. Mit dem Krankenwagen sei er in eine Klinik gebracht worden. Laut Marianne wurde ihm dort die Platzwunde am Kinn genäht, außerdem sei ein CT vom Kopf gemacht worden. Dieses habe ergeben, dass alles in Ordnung sei, Michael habe nicht einmal eine Gehirnerschütterung gehabt. "Hätte er keinen Helm getragen, wäre der Unfall sicherlich anders ausgegangen," resümiert Marianne.