Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS

Außerdem, so die Sängerin, arbeite sie jeden Tag an ihrer Stimme. Ab 24. Oktober wird der Weltstar unter dem Titel "Goodbye my Love Goodbye – zum letzten Mal ,The best of'" auf Abschiedstournee gehen. Das erste Konzert gibt die Sängerin in Chemnitz, anschließend folgen Konzerte in Berlin, Dresden, Hannover, Düsseldorf, Leipzig, München, Stuttgart und Frankfurt am Main. In Berlin tritt Mireille Mathieu zwei Mal auf. Obwohl die Sängerin ihre Karriere beendet, wird sie weiter singen. Im Interview mit der Bild-Zeitung sagt sie dazu: