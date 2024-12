Doch den werdenden Eltern geht es nicht nur darum, dass es die Kleine weich, warm und schön hat. Norman und Verena wollen vor allem, dass ihrem Baby nichts passieren kann. Dafür, so der 39-Jährige, gibt es nicht nur eine Babykamera, sondern auch eine spezielle Matraze. Diese schlage Alarm, wenn das darauf schlafende Kind nicht mehr atme. "Wir hatten diesen plötzlichen Kindstod in der Familie und da wollen wir auf Nummer sicher gehen", erklärte Norman.

Bei Emilio hätten sie vor sechs Jahren eine solche Matraze auch gehabt. Tatsächlich habe es auch zwei Mal, Gott sei dank, Fehlalarm gegeben. Aber, zwei Fehlalarme auf die ganzen Monate gerechnet, die die Matraze im Einsatz gewesen sei, könne man verknusen, wenn das das Leben eine Kindes retten könne. Letztendlich, so Norman abschließend, sei es jedem selbst überlassen, wie man damit umgehe.

Norman und Verena sind bereits Eltern des sechsjährigen Emilio. Darüber, dass nun ein kleines Mädchen in die Familie kommt, freut sich, so der Sänger in einem Interview mit Schlager.de, besonders Großvater Kalle.