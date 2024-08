Als Oli.P und Pauline am 7. August 2014 heirateten, ahnten sie nicht, welch schwere Zeiten vor ihnen liegen. Sie wussten zwar beide, dass bei Pauline 2007 ein Tumor im Kopf diagnostiziert worden war, da er sich jedoch nicht veränderte, konnte sie beschwerdefrei leben.

In guten wie in schlechten Zeiten

Im Sommer 2019 jedoch zeigte sich, dass der Tumor angeschwollen war und sehr nah am Seh- und Bewegungszentrum saß, es drohten Lähmungserscheinungen. Im März 2020 wurde Pauline operiert . Die gute Nachricht: Der Tumor war gutartig. Dennoch hat die 37-Jährige seitdem mit den Nachwirkungen des schweren Eingriffs sehr zu kämpfen. Eine Angststörung begleitet Paulines Alltag, macht einen Friseurbesuch zu einer großen Herausforderung. Auf Instagram schreibt Pauline, dass sie zwar nicht lebensbedrohlich erkrankt, aber auch nicht gesund sei. Jeder Tag wäre für sie eine Herausforderung.

Der Sänger und Moderator versucht, so oft es geht, an der Seite seiner Frau zu sein. Deshalb halbierte er im vorigen Herbst seine Auftritte auf der Ferieninsel Mallorca. Wer die Social Media-Kanäle von Oli.P kennt, weiß, dass er gern Bilder von Pauline postet, oft verbunden mit liebevollen Smileys. In einem Zeitungsinterview sagte Oli.P, dass es zwischen ihm und Pauline kein böses Wort gebe.