Eigentlich macht Patricia Kelly in dem Video einen sehr zufriedenen Eindruck. Sie ist, so erzählt sie ihren Followern, auf dem Weg in eine Werkstatt und möchte eigentlich nur ein Update geben, was sie gerade macht und wie es ihr geht. Doch dann wird die Sängerin plötzlich ernst.

Einige Leute fragen mich: 'Wie schaffst du das, immer so positiv zu sein?' Nein, das ist nicht so. Auch ich habe meine Scheiß-Momente. Patricia Kelly

"Wenn ich merke, dass etwas schwer in mir ist, dass mich etwas belastet, dann fange ich an, meine Aufgabenliste abzuarbeiten", so Patricia.

Sie sei gläubig und sie sage dann: "Danke, lieber Gott, dass

• ich Hände habe, die kann ich bewegen,

• ich habe Füße, ich kann gehen,

• ich habe Augen, ich kann sehen,

• ich habe Ohren, ich kann hören,

• ich kann arbeiten,

• ich kann lieben und geliebt werden."



Das seien so viele Dinge, die nicht selbstverständlich wären. Und wenn sie dann die Liste anschaue und zum Beispiel bei Punkt 15 angekommen sei, dann denke sie:

Ich habe so viel und das hilft mir, mich auf das Gute zu konzentrieren. Patricia Kelly Instagram-Story

Bildrechte: IMAGO / Gartner Die 54-Jährige hat in ihrem Leben wirklich schwierige Situationen meistern müssen. Als Patricia Kelly zwölf Jahre alt war, starb ihre Mutter Barbara-Ann im Alter von 36 Jahren an Brustkrebs. Gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern Kathy und John übernahm sie die Versorgung der sechs jüngeren Kelly-Kinder Jimmy, Joey, Barby, Paddy, Maite und Angelo, der damals gerade einmal ein Jahr alt war. 2009 erkrankte Patricia selbst an Brustkrebs. Da die Erkrankung dank einer Vorsorgeuntersuchung früh entdeckt wurde, konnte Patricia den Krebs besiegen. Seitdem engagiert sich die Sängerin als Botschafterin für den Brustkrebs Deutschland e.V..

Im Frühjahr 2024 musste Patricia wegen einer langwierigen Kiefer-Entzündung alle geplanten Konzerte ihrer "Unbreakable"-Tournee absagen. Bereits ein Jahr zuvor hatte sie wegen gesundheitlicher Probleme die Tour streichen müssen.

Kraftquellen: Familie und Glaube