Im Gespräch mit der Bild-Zeitung erinnert sich Jessica Jane Whittaker an teils skurrile Situationen, die sie als Tochter von Roger Whittaker erlebt hat: "Besonders die deutschen Frauen gestanden ihm oft ihre Liebe. Vor mir, was ich immer sehr witzig fand", so die 51-Jährige.

Bildrechte: picture-alliance/dpa/Jörg Schmitt

Die Liebesbekundungen seitens seiner weiblichen Fans seien aber nie zu einem Problem in der Ehe des Musikers geworden. Roger Whittakers Frau Natalie nahm die große Beliebtheit ihres Mannes ebenfalls mit Humor: "Mein Vater war immer ein Gentleman. Meine Mutter war von ihrer Ehe mit ihm überzeugt, sodass es nie Probleme gab. Sie hat ihn nur damit aufgezogen", sagt Jessica dem Blatt. Eine Ehe wie diese, habe sie noch nie gesehen, ihre Eltern wären wie Schwäne gewesen, lebten füreinander, so Jessica. Der Tod von Roger habe deshalb ihrer Mutter Natalie besonders schwer zugesetzt: "Sie wollte zunächst nicht weiterleben. Denn Mum hat ihr Leben Dad gewidmet."Mutter Natalie wohne heute in der Nähe von Tochter Jessica in England. Die beiden Frauen sprechen jeden Tag über Roger, "das hält ihn für uns lebendig", so Jessica.