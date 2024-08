2024 war wirklich ein Kaiserjahr. Der Sänger Roland Kaiser feiert mit einer Tournee sein 50. Bühnenjubiläum und spielte am 3. August 2024 in Dresden sein 50. Kaisermania-Konzert.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow Zuvor bekam der Erfolgs-Musiker seine eigene Briefmarke und einen Doppelgänger aus Wachs. Und gerade sein 50. Kaisermania-Konzert, das vom MDR live übertragen wurde, avancierte zu einem der schönsten Konzerte seiner Karriere. Selten hat man den Sänger so begeistert lächeln sehen wie am 3. August am Elbufer. Vor seinem letzten Song bedankte er sich bei seinem Publikum und machte diese Ankündigung.

Ich finde, wenn ich 50 Jahre hier feiern kann, dann kann ich auch 60 Jahre hier feiern Und genau das werden wir tun. Hier, am Elbufer.

"Bis dahin", so Roland Kaiser weiter, "werden wir unsere Gegenwart genießen, dann haben wir in der Zukunft eine phantastische Vergangenheit gehabt. Danke für diesen Abend, bleibt so, wie ihr seid!" Und dann schenkte er seinem Publikum einen "Luftkuss" - für Roland Kaiser eine wirklich sehr ungewöhnlich emotionale Geste.

Bildrechte: IMAGO / Max Gaertner Wer jedoch, wie Roland Kaiser, eine solche Begeisterung erlebt, so viele Menschen sieht und hört, die ihm zujubeln und alle seine Lieder mitsingen, der kann auch wirklich einmal etwas die Fassung verlieren. Immer wieder muss der Sänger zwischen seinen Songs warten, bis es weitergehen kann, da die begeisterten Zuschauer "Oh, wie ist das schön" singen. Roland Kaiser und seine Band können sich aber auch wirklich hören und sehen lassen. Doch der Sänger vergisst auch die nicht, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass das Konzert so eine atemberaubende Show wird und bedankt sich explizit bei den Ton- und Lichttechnikern.

Ohne "Affäre" kein richtiges Kaisermania-Konzert

4 min Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 4 min Kaisermania Affäre Affäre Infos zur Sendung Link des Videos https://www.mdr.de/meine-schlagerwelt/kaisermania-roland-kaiser-affaere-video-102.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Eigentlich sollten die Kaisermania-Shows in diesem Jahr, passend zum 50. Bühnenjubiläum, 50 Titel umfassen. Da dies jedoch die Länge eines normalen Konzertes um das Vielfache sprengen würde, wurden eine ganze Anzahl von Songs in Medleys gepackt. Nachdem das erste diesjährige Kaisermania-Konzert verklungen war, machte sich neben Begeisterung auch Unmut breit. Der Song "Affäre", das Liebeslied Roland Kaisers an Dresden, fehlte. Beim zweiten Konzert dann nicht mehr. Und so umfassten die drei weiteren Kaisermania-Shows in diesem Jahr 50 Songs + einem.