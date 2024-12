Zusammen mit Ehemann Paul habe er sich den Wunsch seiner Mutter und seiner Schwiegermutter zu Herzen genommen: "Wir haben gemeinsam viel abgenommen, inzwischen beide je 25 Kilo. Wir haben wirklich hart gearbeitet, so viel abzunehmen. Und ich wollte auch äußerlich ein bisschen was ändern. Und dann habe ich Paul gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn ich einen kleinen Bart wachsen lasse. Und auch, ob ich die Haare anders stylen könnte", erzählt Ross grinsend.

Aber was sagt Paul eigentlich zum neuen Look seines Gatten? "Wie es jetzt ist, finde ich es schön. Wenn es zu lang ist, dann find ich das nicht so schön", gesteht er. "Das sagt er mir jeden Tag. Das sagt er mir die ganze Zeit", beschwert sich Ross und fügt lachend hinzu: "Aber ich verstehe das. Er muss jeden Tag mit diesem Gesicht so aufwachen. Ich will ihn nicht schockieren."