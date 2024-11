Vor wenigen Monaten kamen Torsten und Maria dann wieder zusammen. Als Maria dann allerdings herausfand, dass ihr Ehemann nach seiner Rückkehr zu ihr, ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt hatte, warf sie ihn aus ihrem gemeinsamen Zuhause. Seitdem ist ihr Gatte obdachlos, lebt in Santa Marta, an der Karibikküste Kolumbiens auf der Straße.

Es sind nicht die ersten Schicksalsschläge, die Torsten Höllerich durchstehen musste: Roy Black (bürgerlicher Name Gerhard Höllerich), einer der größten Schlagerstars Deutschlands, starb 1991 im Alter von nur 48 Jahren in seiner Fischerhütte in Bayern. Laut einem, teilweise dementierten Obduktionsbericht soll er enorme Mengen Alkohol im Körper gehabt haben. Torsten war damals 15 Jahre alt. Einige Jahre später, 2002, verlor er auch seine Mutter Silke, die an einer Überdosis Schlaftabletten starb.