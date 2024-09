Eine musikalisches Leben ist zu Ende gegangen: Die italienische Sängerin, Tänzerin und Entertainerin Caterina Valente ist tot. Sie starb bereits am Montag, den 9. September, in ihrer schweizer Wahlheimat Lugano. Sie sei friedlich in Anwesenheit ihrer beiden Söhne eingeschlafen, hieß in einer Mitteilung auf ihrer Facebook-Seite.

Kind einer musikalischen Familie

Wenn Caterina Valente ihr Publikum mit ihren braunen Reh-Augen ansah und vielleicht noch ihr leicht spöttisches Lächeln aufsetzte, hatte sie gewonnen. Die 1931 in Paris geborene Caterina hatte ganz viel Musik im Blut. Ihr Vater war Akkordeonspieler und ihre Mutter, Maria Valente, einer der besten Musikclowns der Welt. Maria Valente beherrschte unglaubliche 33 verschiedene Instrumente. Gemeinsam mit den Eltern und ihren drei Geschwistern tingelte Caterina durch Europa und stand im Alter von fünf Jahren das erste Mal auf einer Bühne. Bildrechte: imago images/United Archives

Damals wusste die kleine Caterina noch nicht, dass es insgesamt über 1.500 Liedaufnahmen und mehr als 1.000 Auftritte in Shows und Filmen im Laufe ihres Lebens werden sollen. Nach dem Krieg verliebte sich die junge Frau in den deutschen Jongleur Gerd Scholz, Künstlername Erik van Aro. Erik unterstützte Caterina in ihrem Plan, Sängerin zu werden. 1952 heirateten die beiden, kurz darauf macht Caterina ihre ersten Solo-Aufnahmen. Zunächst sang sie Jazz, doch Schlager war gefragter. Und Caterina Valente konnte das sehr gut. Ihr Titel "Ganz Paris träumt von der Liebe" verkaufte sich 1954 allein in Deutschland mehr als 900.000 Mal.

Erfolg in den USA und zweite Ehe

Bildrechte: imago/United Archives Bald bekam sie eine eigene TV-Show: "Bonsoir, Kathrin". Auch in einigen Filmen war sie zu sehen, wurde mit Peter Alexander zum Traumpaar. Doch Caterina Valente wurde auch in den USA zum Star. Dort trat sie mit Dean Martin, Bing Crosby, Danny Kaye und in der Perry-Como-Show auf.



1971 verließ sie Erik van Aro und verliebte sich in den 16 Jahre jüngeren Jazzpianisten Roy Budd, kurz darauf läuteten die Hochzeitsglocken. Ab Mitte der 80er wurde es ruhiger um die Diva. Doch das Fernseh-Special zu ihrem 50. Bühnenjubiläum "Bravo Catrin" sahen 17 Millionen Zuschauer. Seit mehr als 20 Jahren trat die große Künstlerin nicht mehr auf, lebte zurückgezogen bei Lugano im Tessin in der Schweiz. Dort starb sie am Montag eines natürlichen Todes.

