Bildrechte: imago images/APress

Als Straßenmusiker verdiente er dort sein Geld, unter anderem mit Zwischenstationen in Spanien, der Schweiz, Österreich und 1986 in Italien. Dort hatten er und seine Bandkollegen einen längeren Aufenthalt. "Morgens spielten wir in der Metro in Rom, abends in Trastevere," dem hippen Boheme-Viertel östlich des Stadtzentrums. Einen Monat pendelte er so, allerdings spielte Semino nicht nur auf der Straße, sondern trat auch in Hotels, Bars und Restaurants auf. Bei einem solchen Auftritt lernte er "seine" Gabi kennen.