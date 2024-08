Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn/Tinkeres

"kleine Rampensau" Tochter von Sonia Liebing verzaubert Helene Fischer mit Coversong

Hauptinhalt

15. August 2024, 13:47 Uhr

In der Welt des Schlagers gibt es immer wieder Momente, die das Herz berühren. So auch kürzlich bei der 34-jährigen Schlagersängerin Sonia Liebing, deren älteste Tochter Emilia mit einem niedlichen Auftritt für Begeisterung sorgte. Zum 13. Geburtstag ihrer Tochter teilte Liebing auf Instagram ein besonders rührendes Video. In diesem singt die damals dreijährige Emilia einen Song von Helene Fischer - und begeistert nicht nur die Fans, sondern auch die Schlagerqueen höchstpersönlich.