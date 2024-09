Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Karl-Heinz Ulrich steht mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Bernd seit Jahrzehnten erfolgreich als Schlagerduo "Die Amigos" auf der Bühne und sorgt für gute Laune. Ihm selbst jedoch geht es seit dem Tod seiner Frau Doris Ende Januar gar nicht gut. Seine große Liebe, die beiden waren fast ein halbes Jahrhundert ein Paar, hatte zwei Jahre gegen den Brustkrebs gekämpft. Am 28. Januar 2024 verlor Doris im Alter von 70 Jahren den Kampf gegen die Krankheit.

Wie es dem 75-Jährigen wirklich geht, offenbart eine Aussage, die der Witwer jetzt in einem Interview gemacht hat. Darauf angesprochen, dass Männer in Deutschland im Durchschnitt 78 Jahre alt werden, sagte er: