Ich bin 2022 in ein Loch gefallen, so tief, das wünsche ich niemandem. Weil ich viel zu viel in zu kurzer Zeit gemacht hatte. Das passiert mir nie wieder! Semino Rossi Apotheken-Umschau

"Wenn du keine Pausen einlegst, schlägt dir das Leben irgendwann ins Gesicht und sagt: 'So geht’s nicht, mein Freund!'", so der Sänger weiter. Er sei sofort zum Psychologen gegangen. Jetzt lebe er sehr bewusst. Er sei viel in der Natur und mache nicht mehr, als sein Körper schaffe. Außerdem ergänzt Semino: "Mit Disziplin und Balance möchte ich 93 werden."

2022: Alle Auftritte abgesagt

Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA Im April 2022 hatte eine Sprecherin des Sängers bekannt gegeben, dass sich Semino Rossi aus gesundheitlichen Gründen bis Mitte Juni aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Konzerte, TV-Auftritte und Interviews sowie damit verbundene Reisen in der Zeit würden abgesagt, so die Mitteilung. Semino Rossi, hieß es weiter, sei in den vergangenen Wochen bei der Arbeit an seinem aktuellen Album "Heut hab ich Zeit für Dich" und dessen Veröffentlichung an seine Grenzen gegangen.