Aber, so Claudia weiter, ihr Sohn habe sich ja nicht von seinen Eltern verabschiedet, sondern nur von seinem Zuhause. Und das befinde sich nur zehn Autominuten von der neuen Wohnung Alexanders entfernt. Dennoch sei sie eine Zeit lang traurig und emotional gewesen, verrät die 52-Jährige. Die Familie war es bereits gewohnt, die Woche über nicht unter einem Dach zu wohnen. Alexander war zuvor sieben Jahre auf einem Internat. Obwohl Thomas Anders und sein Sohn Alexander sich sehr nahe stehen, sieht der 21-Jährige seine Zukunft nicht, wie sein Vater, im Showbusiness, sondern absolviert eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann. "Wir finden es großartig, was Alexander jetzt macht und wie er seinen ganz eigenen Weg geht", so Claudia.