Florian war mit einem schlimmen Infekt im Krankenhaus, hat davon eine Stimmbandlähmung, kann also nicht singen und Bini hat die Grippe erwischt. Er liegt mit hohem Fieber flach und bekommt ebenfalls keinen Ton raus.

"Es tut uns unfassbar leid!!! Wir haben uns so sehr auf den Auftritt gefreut. Wir hoffen, ihr habt Verständnis und wir hoffen, dass wir den Auftritt nachholen dürfen!!!", so die Band weiter.

Die Follower reagierten vor allem verständnisvoll: "Gute Besserung, Gesundheit hat absoluten Vorrang!" oder "Gesundheit geht vor. Ich wünsche euch gute Besserung und dass ihr bald wieder fit seid!", so die Kommentare der Fans.