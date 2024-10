Die gebürtige Griechin kam mit fünf Jahren mit ihren Eltern nach Hamburg. Aus diesem Grund feierte sie ihren musikalischen Abschied in der Hansestadt mit gleich zwei Konzerten an einem Tag. Es waren ganz besondere Auftritte, bei denen die 72-Jährige emotional wurde, wie sie dem ARD-Magazin "Brisant" verriet:

Mir liefen ein paar Tränen runter. (...) Ich finde nicht, dass man bei einem Konzert weinen muss, aber ich war so gerührt von dem Publikum, das ist einfach passiert.

Auch wenn sie sich von der Bühne zurückziehen möchte, ein paar kleine Konzerte soll es auch in Zukunft von dem Weltstar geben: " Ich werde weiterhin karitative Konzerte geben, weil diese kleiner sind. " Pläne für den Ruhestand hat sie jedoch nicht, wie sie zugibt: " Ich habe nie in meinem Leben große Pläne gemacht, weil das Leben oft anders kommt, als man denkt. " Aber sie überlegt, eine Autobiografie zu schreiben – oder vielleicht ein weiteres Kochbuch.

Abseits dessen möchte sich Vicky Leandros zudem viel Zeit für die Familie nehmen. Immerhin ist sie im Mai 2024 zum vierten Mal Großmutter geworden. Ihr jüngster Enkel, der kleine Theon, war sogar mit in Hamburg bei dem Konzert – allerdings nur hinter der Bühne, denn davor wäre es zu laut. "Das Baby war mit den Eltern hier, die haben sich das erste Konzert angehört," so die Sängerin. "Ich fand es schön, dass alle hier in der Garderobe waren."