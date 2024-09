Diese schwierige Entscheidung teilte das Starnacht-Team am Freitag mit. Aufgrund anhaltenden Regens wird am Veranstaltungsort mit Hochwasser gerechnet.

Das malerisch im Donau-Tal gelegene Örtchen Rossatzbach sollte eigentlich am 20. und 21. September das Mekka für alle Musik-Fans werden. Seit mehr als einer Woche werde in dem niederösterreichischen Ort am Aufbau der "Starnacht aus der Wachau"-Arena gearbeitet, hieß es. Am Samstag, den 21. September, sollten MDR und ORF eigentlich live dabei sein. Doch daraus wird leider nichts.