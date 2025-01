Der Betreiber teilt mit, dass sich der Stellenabbau vor allem auf die Führungsebene und die Verwaltung in Leipzig und Dresden fokussiert. Der operative Bereich, wie Frachtarbeiter oder Mitarbeiter am Check-In, sei lediglich in geringem Maße betroffen.



Verdi geht hingegen von einer massiven Streichung in genau diesen Bereichen aus. Den Einschätzungen der Gewerkschaft zufolge wird es ohne Kürzungen im operativen Bereich nicht gehen. Jeder Kollege am Flughafen werde gebraucht und in vielen Bereichen des Flughafens wäre ohnehin kaum Personal zu finden.