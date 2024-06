Frauen und Mädchen in Sachsen sollen besser vor häuslicher Gewalt geschützt werden. Dazu hat Gleichstellungsministerin Katja Meier am Dienstag einen entsprechenden Aktionsplan vorgestellt, der vom Kabinett verabschiedet wurde. In den nächsten sechs Jahren sollen 190 Maßnahmen in den Bereichen Opferschutz und Strafverfolgung sowie Bildung, Gesundheit, Kultur, Wissenschaft oder Sport umgesetzt werden, um die Situation gewaltbetroffener Frauen und Mädchen nachhaltig zu verbessern. Zudem soll die Öffentlichkeit mit einer Kampagne stärker für das Thema sensibilisiert werden.

In Sachsen können immer mehr Betroffene in Schutzeinrichtungen nicht aufgenommen werden. So habe die Zentrale Sofortaufnahme der Frauenhäuser in Leipzig von Januar bis Oktober 151 Frauen und 161 Kinder ablehnen müssen. In den Einrichtungen für Frauen in Sachsen können derzeit 166 Betroffene plus Kinder untergebracht werden. Die Zahl der Plätze soll nun auf 400 erhöht werden.