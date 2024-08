In der ARD Wissen-Doku „Willst du wissen, wann Du stirbst? Frank Seibert und die Gendiagnostik“ gehen hr und MDR diesen und mehr Fragen nach. Zu sehen ist der Film schon jetzt in der ARD Mediathek und am 12. August, um 22.50 Uhr im Ersten.

Frank Seibert spricht mit Gen-Forschern und mit Betroffenen wie Kim. Sie ist 29 Jahre alt. Ihr Vater ist mit Anfang 40 an Alzheimer erkrankt und daran gestorben. Seit einer Gen-Untersuchung weiß die junge Frau aus Bochum, dass sie die Krankheit von ihrem Vater geerbt hat. Sie weiß, Alzheimer ist nicht heilbar. Eine tickende Zeitbombe. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird auch sie daran erkranken. Aber wann? Was macht dieses Wissen mit ihr? Wie lebt sie als junge Mutter mit dieser Diagnose?

MDR WISSEN-Redaktionsleiter Daniel Vogelsberg betont die Bedeutung des Films: „Dieser Film öffnet uns die Augen für die Macht unserer Gene und die tiefgreifenden Fragen, die sie in uns auslösen können. Es ist eine Reise in die Wissenschaft, die uns lehrt, dass Wissen sowohl eine Last als auch eine Befreiung sein kann. Es geht nicht nur um die Entdeckung von Risiken, sondern auch um den Mut, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.“