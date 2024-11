Bildrechte: IMAGO / PanoramiC

Stimmen Sie ab! Sportler des Jahres 2024 in Sachsen-Anhalt gesucht

10. November 2024, 08:15 Uhr

Wer kann die Titel Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2024 tragen? Der Landessportbund Sachsen-Anhalt ermittelt dies gerade mit einer Expertenjury und in einer Onlineabstimmung. Die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres 2024 in Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr am 13. Dezember im MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg geehrt. Außerdem werden in diesem Rahmen auch die Siegerin und der Sieger der MDR-Sport-Asse von morgen gefeiert.