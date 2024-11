Das gemeinsame Adventsliedersingen hat im MDR und bei seinen Ensembles eine lange Tradition. Nun öffnen sich erstmals die Türen der MDR-Standorte Dessau, Halle, Erfurt und Bautzen für ein gemeinsames Musizieren der Bevölkerung mit den Profisängerinnen und -sängern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Standorte.

Am 4. Dezember in Dessau un Halle

Los geht es am 4. Dezember 2024 um 14.00 Uhr in Dessau vor dem Rathaus-Center. Der MDR-Rundfunkchor unterstützt von einem Bläserquartett des MDR-Sinfonieorchesters erwartet Interessierte erst zum gemeinsamen Singen und freut sich auf einen anschließenden Austausch mit dem Publikum.

Weiter geht es am gleichen Tag ab 17.00 Uhr in Halle auf dem Hallmarkt. Bei Weihnachtspunsch und Glühwein wollen die Programmverantwortlichen des Standorts – von der Direktorin über die Crew on MDR KULTUR bis hin zu MDR JUMP – mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Ab 17.30 Uhr singt das Publikum gemeinsam mit dem MDR-Rundfunkchor. Nora Sanne von der MDR JUMP-Feierabendshow schaltet bis 19.00 Uhr vom Hallmarkt live ins JUMP-Studio.

Am 5. Dezember in Erfurt

Am 5. Dezember 2024 lädt das Landesfunkhaus Erfurt ab 11.00 Uhr zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen mit dem MDR-Rundfunkchor ein. Interessierte können dabei sein und mit den Erfurter MDR-Kolleginnen und Kollegen sowie dem MDR-Rundfunkchor gemeinsam singen! Danach gibt es die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen – über den Chor, das MDR-Sinfonieorchester, den MDR allgemein oder über Themen, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Wenn Sie mögen, können Sie nach dem Weihnachtsliedersingen auch noch an einer Führung durch das MDR Landesfunkhaus Thüringen in Erfurt teilnehmen.

Hierfür wird um Anmeldung gebeten unter der kostenfreien Hotline: 0800 – 2181313.

Am 6. Dezember in Bautzen

Das Finale der diesjährigen Aktion findet am 6. Dezember 24 ab 14.00 Uhr in Bautzen statt. Auf dem Postplatz direkt vor dem Haus der Sorben und gegenüber des Regionalstudios Bautzen (bei schlechtem Wetter im prämierten Bahnhof) können sich Interessierte gemeinsam mit dem MDR-Rundfunkchor und mit Unterstützung eines Blechbläser-Quartetts des MDR-Sinfonieorchesters gesanglich auf Weihnachten einstimmen. Natürlich dürfen in Bautzen sorbische Weihnachtsklänge nicht fehlen. So erhalten der Rundfunkchor und das Publikum Unterstützung durch den Chor des Sorbischen Gymnasiums, der 1. Serbska kulturna brigada z. t. Alle Anwesenden freuen sich auf den anschließenden Austausch.