Eine Sendung bei MDR THÜRINGEN - Das Radio unterstützen, den Außendreh fürs MDR THÜRINGEN JOURNAL-Wetter begleiten, Artikel für das Thüringer Online-Angebot des MDR oder eine Story für die Social Media-Formate aus dem Landesfunkhaus produzieren, mit Regionalkorrespondenten zusammenarbeiten, eine MDR GARTEN Produktion erleben:

Am Mittwoch, den 23. Oktober 2024, begleiteten 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Tag lang den Alltag von Kolleginnen und Kollegen des Landesfunkhaus Thüringen. Die Programmmacherinnen und Programmmacher konnten an vielen Stellen mitwirken und sich einbringen: mit ihrer Sicht auf die Dinge oder auf unser Programm, mit ihren Erfahrungen und ihren Fragen...

In den Alltag des MDR-Teams eintauchen

Bildrechte: MDR/Jens Borghardt 8:45 Uhr füllte sich das Foyer des Landesfunkhauses in Erfurt. Die Programmmacherinnen und Programmmacher sind pünktlich – so konnte Landesfunkhausdirektorin Astrid Plenk die Gäste schon kurz vor 9 Uhr begrüßen und das Team von MDR THÜRINGEN vorstellen.



Nach der Begrüßung konnten alle Besucherinnen und Besucher durch die Teilnahme an Morgenkonferenzen in den verschiedenen Redaktionen in den Alltag des MDR-Teams eintauchen, aber auch Rückmeldungen zum Programm oder aktuelle Themenvorschläge äußern.

Atmosphäre und Teamarbeit beeindrucken

Bildrechte: MDR/Uta Fischer Ricardo Heidel aus Treffurt und Selina Bachmann aus Witterda waren da schon ein paar Stunden am Start. Sie unterstützten die Morgensendung "Johannes und der Morgenhahn": von Themenvorschlägen über das Schreiben eigener Meldungen bis hin zum On-Air-Einsatz. Selina war beispielsweise die morgendliche Wetterfee an der Seite von Moderator Johannes-Michael Noack.



Ricardo kümmerte sich um einen Fußball-Bericht. "Das war ein aufregender Tag für mich und ich bin mehr als begeistert", resümiert Selina. "Ich bin von der Atmosphäre und der Teamarbeit beeindruckt. Das Team arbeitet Hand in Hand in einer beeindruckenden Gelassenheit und Professionalität zusammen."

Experte, Wettermoderator oder Reporterin

Bei einer Führung durch das Landesfunkhaus bekamen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen der trimedialen Medienproduktion. Besonders beeindruckend dabei: die Studios von MDR THÜRINGEN JOURNAL und KiKA sowie die dazugehörigen Regieräume. Aber auch im Newsroom und in den Radiostudios gab es viel zu entdecken.

Für Diana Riedel aus Großebersdorf und Veit Rupprecht aus Treffurt ging es danach zu Moderator Marco Ramm in die Sendung. Veit war als Maler- und Lackierermeister ein aussagefähiger Experte bei Handwerksthemen – und auch ein talentierter Wettermoderator.

Diana versuchte sich im Schnitt eines Beitrags und konnte das Ergebnis ihrer Arbeit dann im Radio hören. In der Musikredaktion haben Reiner Engel, Kirsten Intra und Sergej Medvedev bei Musikredakteur Werner Lengenfelder erlebt, wie das Musikprogramm im Radio entsteht.

Mühe einer Lokal-Meldung für das Radio erlebt

Heike und Marita Pokorny aus Welfesholz sowie Susanne Buttstädt aus Erfurt verbrachten den Tag mit dem MDR GARTEN Team und erlebten, wie eine Produktion abläuft: vom Dreh im egapark über den Schnitt bis zu Produktion von Social-Media-Elementen. Wie abwechslungsreich die Arbeit der Regionalkorrespondentinnen und -korrespondenten ist, erlebten Programmmacherinnen und Programmmacher in den Regionalstudios in Suhl, Eisenach, Heilbad Heiligenstadt, Gera und Erfurt.

"Ich konnte anschaulich sehen, welche Mühe es macht, eine Lokal-Meldung für das Radio auszuwählen, sie zu recherchieren und sie für die jeweilige Sendung aufzuarbeiten. Das betrifft sowohl die Regional-Nachrichten aus dem Studio, wie auch die Erstellung einer Reportage vor Ort", sagt Programmmacher Arnold Metz aus Dingelstädt. Er begleitete Regionalkorrespondentin Claudia Götze in Heilbad Heiligentadt.

Mit den Reportern in der Region unterwegs

"Ein herzliches Dankeschön für diese Möglichkeit." Ebenfalls in der Region unterwegs war Dorothee Knauft: Die Studentin aus Erfurt begleitete MDR THÜRINGEN JOURNAL Reporter Christian Müller zum Dreh nach Eisenach. "Mir hat gefallen, dass ich wirklich überall dabei sein und fragen durfte und den ganzen Entstehungsprozess einer Reportage miterleben konnte", sagt Dorothee Knauft. "Überrascht hat mich, wie knapp vor der Sendung der Beitrag fertig wurde und wie gelassen trotzdem alle zusammengearbeitet haben."

Noch weiter weg ging es für Andreas Wilde: Er suchte sich als Drehort für die Wetterreportage Almerswind bei Sonneberg aus. Gemeinsam mit Wetterreporter Jens Roder verbrachte er den Tag: Recherche zum Ort, Wetterbericht schreiben, Dreh, Schnitt, Sendung.

Als Fast-Profi auf Sendung

Bildrechte: MDR/Jens Borghardt Auf Sendung war auch Sarah Reumschüssel aus Christes. Zunächst begleitete sie Regionalkorrespondentin Anna Hönig auf einen Gerichtstermin in Erfurt. Weil dieser nicht so lange dauerte, hatte Sarah noch genügend Zeit, um bei ihrem Lieblingssender vorbei zu schauen: der MDR Schlagerwelt.



Moderator und Redakteur Andreas Kallwitz erklärte ihr, wie das Digitalprogramm funktioniert. Im Interview erfuhren die Hörerinnen und Hörer, dass Sarah schon fast ein Profi ist: Journalismus studiert, Praktika beim Radio absolviert und als Fan unzählige Shows besucht - von Schlagerboom bis dutzendfach Helene Fischer.

Insta-Story und TV-Beitrag produziert