Zwei Minuten Aushalten bei -110 Grad: Kältekammern sind ein neuer Fitnesstrend, sollen sehr gesund sein und bei körperlichen Erkrankungen und Schmerzen helfen. Was steckt dahinter und vor allem wie fühlt es sich an? Henriette probiert eine Kältekammer in Leipzig aus!

In der Kältekammer wird es diesmal frostig für Henriette Fee-Grützner ... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK