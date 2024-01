Die journalistischen Grundsätze und Leitlinien unseres Medienhauses gelten. Wir wahren die journalistische Sorgfaltspflicht und nehmen automatisiert erstellte Inhalte immer in den Redaktionen ab. Die redaktionelle Entscheidung für einen Inhalt in den Angeboten des MDR liegt bei den Redaktionsverantwortlichen. Wir evaluieren und überwachen kontinuierlich den Einsatz unserer Systeme und Methoden.

Wir müssen lernen und verstehen, wie KI und automatisierte Prozesse den Journalismus in Arbeitsorganisation, Recherche, Produktion, Distribution und Dialog beeinflussen. Uns ist bewusst, dass durch die den Modellen zugrundeliegenden Daten Verzerrungen, sogenannte Biases, entstehen können. Deswegen begegnen wir aktiv Vorurteilen und Stereotypisierungen, welche KI-Anwendungen regelmäßig verstärkt hervorbringen. Diversität ist uns wichtig. Wir erkennen und reagieren auf Gefahren für die öffentliche Meinungsbildung und eine objektive, unabhängige Berichterstattung betreffend. Wir verfolgen die ethische Diskussion zum Thema und passen unsere Richtlinien regelmäßig dementsprechend an.

Wenn es nicht möglich ist, die Datensätze und Quellen von KI-Systemen einzusehen, nutzen wir KI-generierte Inhalte analog zum Konzept des "off the record" oder "unter 3". Das heißt, wir können die Informationen für Ideen und Hinweise nutzen, bestätigen aber alle Fakten und Details aus unabhängiger Quelle.

Wir halten Transparenz beim Einsatz von KI für unbedingt notwendig. Wir legen offen, mit welchen KI-Anwendungen wir arbeiten. Wir klären deutlich und kontinuierlich darüber auf, welche Inhalte in welchem Umfang durch KI und intelligente Automatisierungen angepasst und erstellt werden. Dazu verwenden wir unterschiedliche Mittel wie u. a. deutlich wahrnehmbare Hinweise für die Nutzerinnen und Nutzer an unseren Produkten. Denkbar sind auch Werkstatt- und Transparenzberichte zu einzelnen größeren Projekten, in denen wir unsere Methode und Quellen offenlegen und erklären. Gleichzeitig geben wir, wenn inhaltlich und technisch umsetzbar, die Möglichkeit, Fehler unmittelbar zu melden und mit den Redaktionen in Kontakt zu treten.