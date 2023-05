Ein Tüftler hat einen mobilen Outdoor-Ofen gebaut, der mit Holz befeuert wird. Darin kann man nicht nur backen, grillen und kochen, sondern auch räuchern. Wie seine Erfindung funktioniert, zeigt der Bayer Reporter Rico Drochner. Der Ofen ist so gebaut, dass sich die Hitze effektiv verteilen kann. Das spart Holz. Um die Hitze optimal auszunutzen, sollte man sein Menü gut planen. Durch den Aufbau des Ofens kann man auch parallel Kuchen backen und Würstchen grillen, ohne dass der Kuchen später nach Würstchen schmeckt.

Ein Entwickler hat ein Niedrigenergiehaus in Modulbauweise konstruiert. Es kann bis zu 60 Prozent seines Energiebedarfs selbst erzeugen. Ein Modul hat eine Wohnfläche von 19 Quadratmetern und kann als Singleapartment genutzt werden. In Kombination von mehreren Modulen kann eine größere Wohnung entstehen. Das Haus braucht kein Fundament und ist schnell aufgebaut. Mit der Entwicklung könnte der schnell wachsende Bedarf an Wohnraum gedeckt werden.