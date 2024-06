In seiner Tradition als Landesbühne spielt das Theater Eisleben an verschiedenen Spielstätten in der Region, zu denen unter anderen das Carl-Maria-von-Weber Theater in Bernburg, das Theater Naumburg, das Salzlandtheater Staßfurt, das Dorfgemeinschaftshaus in Walbeck, das Ständehaus Merseburg, das Bestehornhaus und der Museumshof in Aschersleben sowie das Europa-Rosarium Sangerhausen gehören. Darüber hinaus werden mit Klassenzimmerstücken auch Schulen über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus besucht. Das Theater Eisleben sieht sich einer gesellschaftlichen Relevanz verpflichtet. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und insbesondere auch die Beschäftigung mit der jüngeren Geschichte der ehemaligen DDR.