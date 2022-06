Menschen wie Thomas Kinschewski gibt es nicht oft: Experte in allen Fragen des Rechts und dennoch unterhaltsamer Gesprächspartner. Kein verkopfter, introvertierter Spezialist, sondern ein Mann, der weiß, was die Menschen bewegt, der auf sie eingeht, ihnen gute, leicht verständliche Tipps gibt. Wie gemacht also für einen Experten im Radio und für Podcasts. Und so war er auch seit Januar 2021 für MDR AKTUELL "Der Rechthaber". Ende Mai 2022 hatte der Dresdner Rechtsanwalt einen Verkehrsunfall. Im Juni erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.